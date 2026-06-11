Иран атаковал американские объекты на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар США

Иранские военные рассказали о последствиях атаки на американские объекты на Ближнем Востоке. Фото: REUTERS.

Иранские военные нанесли удары по ряду объектов США, расположенных на территории Ближнего Востока. Об этом информирует агентство Nournews. Эти атаки стали ответом на авиаудар Вашингтона.

Сообщается, что на базе Аль-Харир на севере Ирака уничтожен военный радар ВС США, а в Ормузском проливе обстреляны американские корабли.

Кроме того, иранские военные при помощи беспилотников атаковали силы 5-го флота ВМС США, базирующиеся в Бахрейне.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаны намерены разбомбить Иран «к чёртовой матери» в ночь на пятницу 12 июня, если власти этой страны не согласятся на сделку с Вашинтоном.

Накануне Трамп сообщил, что в ходе новой атаки США на Иран американские ВС использовали 49 крылатых ракет типа Tomahawk.

Также сообщалось, что Иран и США ведут бои в районе Персидского залива. СМИ сообщают, что звуки взрывов слышны на островах Кешм и Хенгам, принадлежащих Ирану.