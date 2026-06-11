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НовостиВ мире11 июня 2026 2:16

Посол Гончар: РФ может расширить список с адресами производств БПЛА для ВСУ в ЕС

Гончар считает, что размещение производств БПЛА в Европе говорит о ее стремлении поддерживать Украину в долгосрочной перспективе
Анна ПЕТРОВА
Посол Гончар: РФ может расширить список с адресами производств БПЛА для ВСУ в ЕС

Посол Гончар: РФ может расширить список с адресами производств БПЛА для ВСУ в ЕС

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Европа становится «заводским цехом» для Украины, а список адресов производства дронов в ЕС, опубликованный Минобороны РФ, могут расширить. Это стало ясным предупреждением, заявил «Известиям» посол РФ в Бельгии Денис Гончар.

«Фактически Европа становится для Киева производственной базой, превращаясь в соучастника конфликта и подтверждая намерение действовать вдолгую... Стоит ли позволять собственным правительствам подвергать население таким рискам, решать гражданам стран НАТО и ЕС», — передает слова Гончара издание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия опубликует адреса предприятий в Канаде, где производятся беспилотники для Киева. Также, по ее словам, Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с действиями Оттавы.

Напомним, что в апреле Минобороны РФ обнародовало адреса европейских предприятий, выпускающих дроны для Украины.