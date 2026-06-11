В России предложили ввести бесплатную парковку: вот для какой категории граждан

В России хотят сделать парковки бесплатными для многодетных семей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Общественной палате (ОП РФ) предложили распространить бесплатные парковки для многодетных семей на всю страну. С подобным мнение выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я считаю, что стоило бы принять это как федеральный золотой стандарт реализации указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей во всех регионах», — рассказал Рыбальченко.

По его словам, бесплатная парковка — одна из самых необходимых мер помощи многодетным в Москве.

Вместе с тем, по его мнению, для семей, воспитывающих пять и более детей, действующие меры поддержки могут быть дополнительно расширены.

В свою очередь Минтранс РФ хочет разрешить оплачивать парковку постфактум — если паркомат сломался или платеж не прошел, штрафов можно будет избежать.

Кроме этого, в ГД РФ выступили с инициативой ввести бабушкин и дедушкин капитал для поддержки семей.