В Краснодаре загорелись две квартиры после атаки ВСУ

В Краснодаре загорелись две квартиры в результате атаки ВСУ Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре произошел пожар в двух квартирах в результате атаки Вооруженных сил Украины при помощи беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«Кадры последствия атаки БПЛА в Краснодаре. Поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, возгорание произошло в 2 квартирах», - отмечается в сообщении.

Атака беспилотников на Краснодар: загорелись две квартиры, повреждён фасад дома Возгорание произошло в двух квартирах в Краснодаре после атаки беспилотника ВСУ. По предварительной информации, есть двое пострадавших.

Ранее «КП-Краснодар» собрал подробности атаки ВСУ на Кубань 11 июня. Ночью Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали регион. Были зафиксированы повреждения нескольких частных домов.

Кроме того, в результате атаки ВСУ произошел пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. В МЧС отметили, что возгорание было потушено. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России