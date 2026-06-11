В Екатеринбурге не могут опознать ребенка, погибшего в ДТП с автобусом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге полицейские установили личности трех взрослых, погибших в ДТП с автобусом у храма «Большой Златоуст», но опознать погибшего ребенка пока не могут. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Погибшему мальчику 8-10 лет. Среди скончавшихся на месте до приезда скорой помощи – женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин и еще одна женщина по фамилии Бекетова. У раненых, доставленных в больницы, врачи диагностировали переломы, ушибы и гематомы. Двое после оказания помощи отправились домой.

Авария произошла вечером 10 июня в центре Екатеринбурга. Пассажирский автобус вылетел на тротуар и въехал в людей, стоявших у пешеходного перехода. 49-летний водитель автобуса и директор транспортной компании задержаны. В отношении первого возбуждено уголовное дело – он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В момент аварии он был трезв. Директора компании подозревают в систематических нарушениях выпуска автобусов на линию.

Ранее KP.RU писал, что число пострадавших в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга увеличилось до шести человек.