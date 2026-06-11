Готовивший покушение на российского военного оказался гражданином европейской страны

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Украинский диверсант 1990 г.р., заброшенный в Россию для расправы над военным, оказался нелегалом из Европы. Об этом со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) сообщает ТАСС.
ФСБ отмечает, что подозреваемый три года жил нелегально в Испании, так как был в розыске у себя на родине. Чтобы улучшить свою жизнь, он согласился работать на СБУ, которая обещала ему гражданство ЕС.
Сотрудники ФСБ задержали иностранца, планировавшего по заданию украинских спецслужб убить российского военнослужащего. Мужчину завербовали в Испании, где он скрывался от уголовного преследования
Фигурант дела на допросе с сотрудниками ФСБ рассказал, что самостоятельно написал украинским спецслужбам. Позже ему назначили куратора, и началась подготовка к преступлению.
Агент был заброшен в Россию в феврале 2026 года для убийства военного. Получил оружие, провел разведку, но покушение сорвали сотрудники ФСБ. Ранее KP.RU сообщил, что фигуранта дела арестовали 11 июня 2026 года. Сейчас проводятся следственные мероприятия.