Готовивший покушение на российского военного оказался гражданином европейской страны Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинский диверсант 1990 г.р., заброшенный в Россию для расправы над военным, оказался нелегалом из Европы. Об этом со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) сообщает ТАСС.

ФСБ отмечает, что подозреваемый три года жил нелегально в Испании, так как был в розыске у себя на родине. Чтобы улучшить свою жизнь, он согласился работать на СБУ, которая обещала ему гражданство ЕС.

Иностранец признался в подготовке покушения на сотрудника Минобороны Сотрудники ФСБ задержали иностранца, планировавшего по заданию украинских спецслужб убить российского военнослужащего. Мужчину завербовали в Испании, где он скрывался от уголовного преследования

Фигурант дела на допросе с сотрудниками ФСБ рассказал, что самостоятельно написал украинским спецслужбам. Позже ему назначили куратора, и началась подготовка к преступлению.

Агент был заброшен в Россию в феврале 2026 года для убийства военного. Получил оружие, провел разведку, но покушение сорвали сотрудники ФСБ. Ранее KP.RU сообщил, что фигуранта дела арестовали 11 июня 2026 года. Сейчас проводятся следственные мероприятия.