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НовостиПроисшествия11 июня 2026 8:55

Атакованный украинским дроном бизнес-центр в Краснодаре серьезно пострадал

Жители соседней многоэтажки эвакуированы, есть раненые
Анна АДАМАЙТЕС
Атакованный украинским дроном бизнес-центр в Краснодаре серьезно пострадал

Атакованный украинским дроном бизнес-центр в Краснодаре серьезно пострадал

Фото: REUTERS.

В Краснодаре в результате ночной атаки украинских беспилотников серьезные повреждения получил бизнес-центр, сообщает 11 июня оперштаб Кубани в Тelegram-канале.

Также ранее сообщалось о повреждении многоквартирного дома, который находится напротив этого здания. В двух квартирах произошел пожар. Около 80 жителей многоэтажки ночью эвакуировали в укрытие в подземной парковке. Двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. После стабилизации обстановки все они вернулись в свои квартиры.

Атака беспилотников на Краснодар: загорелись две квартиры, повреждён фасад дома

Возгорание произошло в двух квартирах в Краснодаре после атаки беспилотника ВСУ. По предварительной информации, есть двое пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники Службы спасения Краснодара. Специалисты обследуют территории и помещения на наличие фрагментов беспилотников и устраняют потенциально опасные конструкции.

Ранее KP.RU писал, что в Краснодарском крае потушили пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, возникший из-за падения обломков украинских беспилотников. По данным оперштаба региона, возгорание ликвидировали, пострадавших нет.