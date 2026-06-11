Атакованный украинским дроном бизнес-центр в Краснодаре серьезно пострадал Фото: REUTERS.

В Краснодаре в результате ночной атаки украинских беспилотников серьезные повреждения получил бизнес-центр, сообщает 11 июня оперштаб Кубани в Тelegram-канале.

Также ранее сообщалось о повреждении многоквартирного дома, который находится напротив этого здания. В двух квартирах произошел пожар. Около 80 жителей многоэтажки ночью эвакуировали в укрытие в подземной парковке. Двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. После стабилизации обстановки все они вернулись в свои квартиры.

Атака беспилотников на Краснодар: загорелись две квартиры, повреждён фасад дома Возгорание произошло в двух квартирах в Краснодаре после атаки беспилотника ВСУ. По предварительной информации, есть двое пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники Службы спасения Краснодара. Специалисты обследуют территории и помещения на наличие фрагментов беспилотников и устраняют потенциально опасные конструкции.

Ранее KP.RU писал, что в Краснодарском крае потушили пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, возникший из-за падения обломков украинских беспилотников. По данным оперштаба региона, возгорание ликвидировали, пострадавших нет.