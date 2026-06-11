Крупный пожар вспыхнул в районе завода «Экран» в Новосибирске Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске тушат крупный пожар на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В 15:01 (11:01 мск) поступило сообщение о пожаре на территории производственной площадки в Заельцовском районе. Пожарные работают по повышенному рангу. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть на территории завода «Экран». Он является крупным поставщиком электрооборудования и стекольной продукции. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сайт KP.RU писал, что пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» тушили 29 часов. Возгорание полностью ликвидировал городской пожарно-спасательный гарнизон.