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НовостиПроисшествия11 июня 2026 9:02

Крупный пожар вспыхнул в районе завода «Экран» в Новосибирске

Пожарные работают на объекте по повышенному рангу, сообщили в МЧС
Вениамин ЗАХАРОВ
Крупный пожар вспыхнул в районе завода «Экран» в Новосибирске

Крупный пожар вспыхнул в районе завода «Экран» в Новосибирске

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске тушат крупный пожар на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В 15:01 (11:01 мск) поступило сообщение о пожаре на территории производственной площадки в Заельцовском районе. Пожарные работают по повышенному рангу. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть на территории завода «Экран». Он является крупным поставщиком электрооборудования и стекольной продукции. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сайт KP.RU писал, что пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» тушили 29 часов. Возгорание полностью ликвидировал городской пожарно-спасательный гарнизон.