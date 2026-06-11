«Рядом с любимой сестрой»: стало известно о последней воле актрисы Людмилы Чурсиной

Народная артистка СССР Людмила Чурсина Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Подруга народной артистки СССР Людмилы Чурсиной и ее многолетняя партнерша по сцене Валентина Асланова в разговоре с mk.ru назвала причину, по которой актрису похоронят на Сестрорецком кладбище, а не на Новодевичьем.

По словам Аслановой, Чурсина завещала похоронить себя рядом с любимой сестрой. Коллега Людмилы Алексеевны рассказала, что для актрисы статус кладбища никогда не имел значения.

«Поэтому она распорядилась, чтобы ее похоронили на Сестрорецком кладбище, там, где лежит ее любимая сестра», — рассказала Асланова.

Людмила Чурсина скончалась в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Она ушла из жизни всего за месяц до своего 85-летий. За свою творческую карьеру народная артистка СССР сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах, среди которых «Виринея», «Журавушка», «Угрюм-река», «Любовь Яровая», «Олеся», «Адъютант его превосходительства» и «Открытая книга».

Ранее глава Министерства культуры России Ольга Любимова назвала прискорбной новостью смерть Людмилы Чурсиной.