Лавров: РФ привержена принципу открытого судоходства во всем мире Фото: REUTERS.

Российская Федерация придерживается принципа свободы судоходства как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский дипломат отметил, что обсудит ситуацию в Ормузском проливе на переговорах с министром иностранных дел Бахрейна Абделем Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

Накануне иранское командование заявило о намерении атаковать любое судно, которое предпримет попытку пройти через пролив. Речь идёт в том числе о нефтяных танкерах, торговых судах и иных судах коммерческого назначения.

Позже иранские военные нанесли удары по судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Атаке подверглись два корабля.

Напомним, Соединённые Штаты начали наносить дополнительные удары по целям на территории Ирана в ночь на четверг 11 июня. Несмотря на это, переговоры между странами продолжаются.