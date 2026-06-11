Это не повод для «теорий заговора»: в Кремле прокомментировали больничный Набиуллиной

Песков: больничный Набиуллиной не должен стать поводом для теорий заговора Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не должен быть поводом для теорий заговора. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее KP.RU писал, что глава Банка России Эльвира Набиуллина не приехала на ПМЭФ из-за болезни и находится на больничном, о чем сообщили в пресс-службе регулятора. Накануне форума ее имя исчезло из списка спикеров, хотя она была заявлена сразу на двух сессиях — о путях возвращения к устойчивому экономическому росту и о проблеме кибермошенничества.

А позже выяснилось, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина не будет участвовать в конференции «Российский фондовый рынок», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) 9 июня.