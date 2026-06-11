Посол Франции де Ривьер назвал хорошей дискуссией встречу с Галузиным в МИД РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Посол Франции Николя де Ривьер назвал «хорошей дискуссией» встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Галузиным, которая прошла 11 июня в МИД РФ.

"У нас состоялась хорошая дискуссия, сегодня позже мы опубликуем заявление", - отметил Николя де Ривьер по завершении встречи.

Отметим, что в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади прибыли сразу три ключевых европейских посла. Встречу с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным провели посол Франции Николя де Ривьер, посол Великобритании Найджел Кейси и посол Германии Александер Ламбсдорф.

Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, именно европейские послы выступили инициаторами этой встречи, чтобы обсудить тему украинского конфликта. Он, правда, отметил, что российское дипведомство не испытывает сильного оптимизма по этому поводу.