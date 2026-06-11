Из пожара в музее вынесли 10 фрагментов полотна «Оборона Севастополя» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время пожара в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» удалось спасти 10 крупных фрагментов полотна. Об этом сообщили в музее.

По словам директора учреждения Михаила Смородкина, вынесенные накануне из огня части панорамы войдут в новую выставочную экспозицию. Спасенные полотна имеют размер пять на три метра. Поскольку их доставали из огня и воды, порваны они хаотично. В настоящий момент спасенные фрагменты панорамы размещены в безопасном месте.

Директор также добавил, что создающий трехмерность предметный план панорамы частично уцелел при пожаре. В настоящий момент внутри здания работает группа специалистов музея.

Напомним, в ночь на 10 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар БПЛА по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» . В результате атаки начался сильный пожар, которому присвоили четвертый (наивысший) ранг сложности. Киев целенаправленно атаковал объект культурного наследия. Огонь тушили 29 часов.