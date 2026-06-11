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НовостиВ мире11 июня 2026 11:17

ЕК: алюминий и глинозем не попадут под санкции ЕС в 21-м пакете против РФ

Прежде в Ирландии произошел скандал в связи с сообщениями о крупных поставках местного глинозема в Россию
Мария СПИРИДОНОВА
ЕК: алюминий и глинозем не попадут под санкции ЕС в 21-м пакете против РФ

ЕК: алюминий и глинозем не попадут под санкции ЕС в 21-м пакете против РФ

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри на брифинге в Брюсселе заявила, что алюминий и глинозем не попадут под санкции Евросоюза против России в рамках 21-го пакета.

По ее словам, эти позиции не включены в санкционный список, несмотря на скандал в Ирландии, связанный с поставками местного глинозема в Россию. ЕК продолжает мониторить ситуацию и ждет результатов расследования ирландских властей.

На днях Еврокомиссия представила 21-й пакет антироссийских санкций. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай осуждает планы ЕС по введению нового пакета санкций против России и призывает аннулировать эти незаконные меры.

На Петербургском международном экономическом форуме в начале июня президент России Владимир Путин заявил, что Еврозона лишилась от 1,5 до 2,5 триллиона евро из-за антироссийских ограничений.