Захарова стихами Пушкина ответила на просьбу евродипломатов принять их в МИД РФ Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова строками из стихотворения поэта Александра Пушкина описала просьбу дипломатов из Британии, Франции и Германии принять их в МИД РФ. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

«Как писал неотменяемый Пушкин: «Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние черты». И вот, они у порога с просьбой принять», - отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что несколько лет назад послы этой же тройки стран отказались встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Однако теперь, по иронии судьбы, они сами вынуждены просить принять их в российском дипведомстве.

Напомним, что 11 июня в здание МИД России на Смоленской площади прибыли сразу три ключевых европейских посла из Франции, Британии и Германии. Они провели встречу с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.