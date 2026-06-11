Трамп: США израсходовали боеприпасов на $250 млн при последних ударах по Ирану Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 11 июня заявил, что в ходе последней волны ударов по Ирану американские военные израсходовали боеприпасов на сумму 250 миллионов долларов. Лидер США сообщил об этом телеканалу Fox News.

"Прошлой ночью мы скинули на них бомб общей стоимостью 250 миллионов долларов", - заявил Дональд Трамп.

В соцсети Truth Social он также анонсировал новые атаки на иранскую республику, которая запланирована в ночь на 12 июня. По словам президента США, это будет "очень сильный удар". Кроме того, Соединенные Штаты планируют захватить остров в Иране Харг.

В Министерстве иностранных дел Ирана назвали удары армии США в ночь на 11 июня незаконными и преступными, заявив, что они грубо нарушают Устав ООН и основные нормы международного права, а также сделали режим прекращения огня практически бессмысленным. В Тегеране пообещали принять меры и «нейтрализовать источник агрессивных нападений».