Трамп допустил, что США и Иран могут подписать соглашение в выходные Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Иран могут подписать соглашение уже в эти выходные. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме.

«Может быть скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе», - отметил Трамп.

По словам американского лидера, он не сможет быть там в это время. Однако на возможном подписании соглашения между Вашингтоном и Тегераном будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как заявил Трамп, американской стороне удалось достичь принципиальной договоренности с Ираном о завершении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. При этом Вашингтону и Тегерану только предстоит юридически закрепить этот мир, подписав историческое соглашение.

До этого Трамп грозился нанести массированный удар по Ирану ночью 12 июня. Однако позднее глава США отказался от своих угроз.