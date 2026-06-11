В России начались длинные выходные с 12 по 14 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России стартовали длинные выходные. Они пройдут с 12 по 14 июня, так как День России выпал на пятницу. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«В 2026 году россияне будут отдыхать на День России три дня подряд — с 12 по 14 июня. Праздничный день 12 июня приходится на пятницу, поэтому к нему автоматически присоединяются суббота и воскресенье», — пояснила она.

До этого россияне отдыхали с 1 по 3 мая из-за праздника Весны и Труда и с 9 по 11 мая из-за Дня Победы. В этом году длинных выходных больше не будет, но 4 ноября добавится один нерабочий день — в честь Дня народного единства.

Напомним, что рабочий день 11 июня для сотрудников на пятидневке стал сокращенным на 1 час. При этом короткая рабочая неделя для россиян прошла с 8 по 11 июня.