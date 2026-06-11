Венесуэла подписала соглашения с Shell о разработке нефтегазовых месторождений Фото: REUTERS.

Венесуэла подписала с компанией Shell пять соглашений, предусматривающих разработку месторождений природного газа и добычу нефти. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес.

"Подписанные соглашения представляют собой исторический шаг, который позволит рационально использовать нефть и газ для экспорта, что принесет огромную выгоду Венесуэле", - сказала она в эфире Venezolana de Television.

Родригес подчеркнула, что в рамках договоренностей Shell получила лицензию на освоение газового месторождения Лоран. Кроме того, соглашения предусматривают увеличение добычи легкой нефти на месторождениях в нефтяном поясе Ориноко.

Ранее KP.RU сообщал, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и лидер боснийских сербов Милорад Додик провели переговоры, по итогам которых было достигнуто соглашение о продлении договора на поставку российского газа.