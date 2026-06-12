Economist: Киев хочет перенести промышленное производство из Краматорска Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В подконтрольном Киеву секторе ДНР разворачивается срочная операция. Киевский режим срочно вывозит металлообрабатывающие предприятия из Краматорска. Об этом пишет британский журнал Economist.

«Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), главный машиностроительный завод Краматорска, только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», — следует сообщение на сайте издания.

Как подчеркивается в статье, первые попытки эвакуировать промышленные мощности Краматорска были предприняты еще в 2022 году. Однако с приближением российских войск и началом в июне принудительного вывоза семей с детьми темпы вывода предприятий все ускоряются, пишет Economist.

Кроме того, пишет британский журнал, местные жители протестуют против прибытия тысяч рабочих с востока. Например, гражданам не нравится, что у тех есть «бронь» от призыва, а возведение для них жилья они воспринимают как ущемление своих прав.

Накануне в Донецкой областной военной администрации сообщили, что в подконтрольной Киеву части ДНР расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми. В опубликованном документе уточнялось, что обязательная эвакуация затронет не только определенные улицы Краматорска, Славянска и поселок Беленькое, но и всю территорию села Приволье, а также поселка Малотарановка.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ отчаянно пытаются удержать село Рай-Александровка на севере региона, поскольку с его потерей у российских войск откроются пути на Славянск и Краматорск.

Тем временем ВС РФ продолжают достигать поставленных целей в зоне СВО. Так, накануне подразделения российской армии освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области. По данным Минобороны, за 7 дней освобождены пять населенных пунктов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главным условием завершения СВО является отказ от опасных компромиссов с Украиной. Тогда же российский глава акцентировал — Москва готова на переговоры с Украиной мирными средствами на основе договоренностей Анкориджа.