Глава евродипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал возможное лишение полномочий главы европейской дипломатии Каи Каллас лучшей новостью из ЕС за долгое время.

"Лучшие новости из ЕС за долгое время. Прощай, ведьма войны!" - написал профессор в социальной сети X.

Ранее Financial Times писала, что в ЕС обсуждается реорганизация дипломатической службы из-за недовольства ее руководством. Каллас могут лишить части полномочий с передачей управления ЕК и государствам-членам, либо ограничить ее автономию.

Ирландский аналитик Филип Пилкингтон заявил, что безумные выходки Каллас привели к разрушению дипломатической службы ЕС. Экономист назвал ее своего рода героем борьбы за национальный суверенитет.