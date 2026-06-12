Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 июня 2026 4:03

Стало известно, какая область на Украине лидирует по числу дезертиров ВСУ

Черниговская область стала лидером по числу дезертиров ВСУ
Анна ПЕТРОВА
Силовики: Черниговская область стала лидером по числу дезертиров ВСУ

Силовики: Черниговская область стала лидером по числу дезертиров ВСУ

Фото: REUTERS.

Наибольшее количество украинских боевиков, самовольно оставивших свои части, зафиксировано в Черниговской области. Об этом РИА Новости сообщи источник в российских силовых структурах.

«По оценкам противника, Черниговская область является лидером по количеству сбежавших украинских военнослужащих», — сообщил источник.

Как отметил собеседник агентства, с целью задержания дезертиров в этот регион были направлены дополнительные подразделения украинской военной полиции (военной службы правопорядка в составе ВСУ).

По данным советника главы ДНР Яна Гагина, среди украинских боевиков растет число дезертиров. Например, спасая себя, военные ВСУ бросают позиции и пытаются затеряться среди гражданского населения, чтобы покинуть города.

Кроме этого, KP.RU писал, что при содействии заградотрядов ВСУ «поставили на поток» утилизацию тел своих же убитых боевиков. Вывоз тел практикуется лишь в двух случаях: когда речь идет о высокопоставленном командире или когда смерть военного можно использовать в пропагандистских целях.