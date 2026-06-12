Боевик ВСУ записал «предфинальное» видео из подвала дома в Константиновке Фото: REUTERS.

На фоне постоянного продвижения вперед российских войск в Константиновке ДНР положение боевиков Владимира Зеленского становится отчаянным, если не критическим. Утратив возможность к сопротивлению украинские солдаты записывают видео, чтобы сообщить о своем безвыходном положении. Одна из таких записей появилась в Telegram-канале Бориса Рожина.

На кадрах украинский военный сообщает, что положение ВСУ в городе стало критическим: его сослуживцы побросали свои позиции и все сбежались в один большой подвал. Там много раненых, а вот воды, еды и боеприпасов нет.

Более того, из подвала бойцы ВСУ выйти не могут, потому что не знают в какую сторону бежать для отступления.

«Когда что-нибудь сюда прилетит — нам [конец]. Что делать — не знаем. Все очень плохо», — отрешенно резюмировал боец.

Военкор назвал этот ролик «предфинальным», поскольку находящиеся в Константиновке украинские военные военные командованием ВСУ уже списаны. Впрочем, отметим, подлинность видео не установлена.

10 июня украинские СМИ были вынуждены признать, что положение ВСУ в Константиновке стало критическим. А бои загород вступили в завершающую стадию.

11 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска установили полный контроль над восточной частью Константиновки. Также стало известно, что над донецким городом Константиновка подняли российский флаг.