Раскрыты детали меморандума об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке: о чем договорились Иран и США

Mehr: в меморандуме об урегулировании конфликта между Ираном и США 14 пунктов Фото: REUTERS.

Меморандум об урегулировании конфликта между Ираном и США состоит из 14 пунктов. Об этом сообщает агентство Mehr.

В частности, отмечают журналисты, стороны договорились о снятии морской блокады в течение 30 дней, а также о выводе американских сил из приграничных с Ираном зон.

Также в документе говорится, что США и их союзники должны представить планы восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов. А Иран в свою очередь подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие.

Наконец, принятие документа подразумевает полное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

При этом, напомним, ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран на данный момент не утвердил какой-либо текст соглашения по дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

До этого президент Дональд Трамп сообщил о достижении США принципиальной договоренности с Ираном о завершении войны. Он уточнил, что сторонам еще предстоит юридически закрепить этот мир, подписав соответствующие документы.