Путин прислал венок на прощание с актрисой Людмилой Чурсиной в Петербурге Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе началась церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Как пишет "КП-Санкт-Петербург", проститься с ней пришли десятки человек — коллеги по актерскому цеху и поклонники. Среди множества венков выделяется самый большой — от президента России Владимира Путина.

Также рядом установлены венки от жителей Петербурга, правительств России и города, Законодательного собрания, а также от Александринского театра и ТЮЗа, где служила актриса. Ее похоронят на Сестрорецком кладбище.

Самый большой венок - от Владимира Путина Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Людмила Алексеевна скончалась в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Она ушла из жизни всего за месяц до своего 85-летия. Смерть артистки стала неожиданностью для многих ее поклонников. Актриса и коллега Чурсиной по цеху Алина Покровская рассказала о болезни и последних месяцах ее жизни. По словам Покровской, последние полгода Чурсина не могла выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.