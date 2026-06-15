Цискаридзе откровенно рассказал о детстве: «Тщеславия у мальчика больше, чем сам мальчик»

Николай Цискаридзе откровенно рассказал о детстве: «Все знали про мое самоедство» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что в работе для него интересна только собственная удовлетворенность результатом, а не чужое мнение. В этом артист признался в интервью KP.RU, рассуждая о своих успехах и достижениях.

По мнению Николая Цискаридзе, такое отношение к себе у него сформировалось в детстве. Но полное осознание такой своей особенности пришло только в начале карьеры, когда костюмер в своей книге обратил внимание на самоедство звезды.

«В книге обо мне он сказал — даже если очевиден грандиозный успех, а Коля чем-то недоволен, то его никто не сможет переубедить, что все хорошо. Меня поразило, что все гримеры и костюмеры знали про мое самоедство», - рассказал артист.

Цискаридзе вспомнил и другую историю из детства, которая помогла ему лучше разобраться в себе. Эту его черту первым подметил педагог Николая Петр Антонович Пестов:

«Он очень быстро меня просчитал, сразу сказал, что тщеславия у мальчика больше, чем сам мальчик. Он прекрасно понимал, что слезы у меня очень близко, что я от волнения могу допускать технические ошибки. И он тренировал мой организм очень жестко. Он меня вытренировал, научил в состоянии истерики выходить на сцену и не ошибиться, пока слезы не высохли», - вспоминает Николай.

В этом же интервью Николай Цискаридзе признался, что ему нравятся современные мемы, в которых часто есть мудрые мысли.

Ранее артист рассказал о своих успехах на посту руководителя Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

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