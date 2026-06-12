Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Кремле 12 июня заявил, что Господь всегда с Россией.

«Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня день России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» — отметил глава государства.

Путин заявил, что Господь всегда с Россией

12 июня, в День России, в Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и премий выдающимся гражданам страны. Во время выступления президент заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) всем российским обществом становится для героев страны духовной опорой.

По случаю Дня России россиян и Владимира Путина с праздником поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер пожелал гражданам РФ счастья и благополучия, а также отметил долгую дружбу между двумя странами.