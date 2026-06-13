Шуваев: В Белгородской области создают противодронные коридоры

В эксклюзивном интервью военному корреспонденту KP.RU Александру Коцу врио главы Белгородской области Александр Шуваев рассказал о создании противодронных коридоров. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области создают противодронные коридоры, по примеру Донбасса. Об этом в эксклюзивном интервью военному корреспонденту KP.RU Александру Коцу рассказал врио главы региона Александр Шуваев.

"Организуем вместе с военными противодронные коридоры, как в Донецке. Пока - около 50 километров затягиваем сетками, потом будем наращивать. Хотя бы процентов на 30 перемещение населения позволит обезопасить. Минимально, но тем не менее", - подчеркнул глава региона.

Он перечислил еще ряд мер, которые предпринимаются в Белгородской области для предотвращения атак ВСУ. В частности, в регионе начата подготовка операторов дронов-перехватчиков.

"Сейчас ведем беседы с основными производителями противодроновых систем, которые проявили себя и в Крыму, и в других регионах, где я успел побывать. Часть инструкторов уже зашла сюда", - сообщил Коцу Шуваев.

О том, как оборудованы противодронные коридоры в прифронтовых районах на Донбассе, в репортаже рассказывал военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

В большом интервью Александру Коцу Александр Шуваев также рассказал о помощи жителям и предпринимателям в приграничье, подготовке по программе "Время героев" и о словах напутствия, которые ему при назначении сказал президент Владимир Путин.