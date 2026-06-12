Оборонкомитет Швеции допустил скорое начало войны России и НАТО Фото: REUTERS.

Шведский комитет по обороне присоединился к параноидальной истерии о возможном военном конфликте между Россией и НАТО в ближайшее время. Комитет, состоящий из представителей восьми партий и экспертов, считает, что Россия может «проверить сплоченность НАТО», но это, дескать, зависит от политических условий.

Согласно выводам комитета, ситуация с безопасностью в Швеции ухудшается, а Россия якобы усиливает военное присутствие в Балтийском море. Швеция считает, что отношения с США остаются важными, но Европа должна взять на себя больше ответственности, так как действия США стали более непредсказуемыми и склонны к применению силы.

Комитет рекомендует ускорить перевооружение в военной и гражданской сферах, подчеркивая необходимость быстрого принятия решений для повышения оборонного потенциала.

Напомним, что буквально недавно опозорилась Латвия, командующий армией которой заявлял, будто бы Россия «нападет уже вечером». Это было 4 июня. С тех пор нападения так и не было, зато были другие параноики в Европе, которые давали уже чуть более оттянутые прогнозы, чтобы не казаться такими же неадекватными после позора латвийской армии.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин, как и все руководство страны, последовательно называют бредом все параноидальные истерики Европы и НАТО о, якобы, скором нападении РФ.