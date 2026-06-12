ОАЭ предложили Ирану миллиарды ради прекращения атак

Reuters: ОАЭ готовы направить 10 млрд долларов Ирану в обмен на прекращение атак. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились выплатить Ирану многомиллиардную сумму в качестве условия для остановки иранских атак. Речь идет о 10 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«ОАЭ согласились выделить Ирану в общей сложности $10 млрд, из которых более $3 млрд уже были переданы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, условием получения денежных средств со стороны ОАЭ станет восстановление Ираном двусторонних отношений с Абу-Даби. Речь идет об обмене развединформацией и возобновлении экономического сотрудничества.

Накануне агентство Mehr обнародовало 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. В числе обсуждаемых вопросов — полное прекращение боевых действий.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, меморандум с Вашингтоном может быть подписан уже в ближайшие дни.