"Мы не позволим": ЕС требует от Боснии и Герцеговины ввести визовый режим для россиян

Лидер боснийских сербов Милорад Додик Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Европа требует от Боснии и Герцеговины введения визового режима для граждан России. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик в интервью ТАСС.

"От Боснии и Герцеговины тоже требуют ввести визовый режим для российских граждан. Однако мы не позволим принять это решение, как и не позволили формально ввести санкции против РФ", - подчеркнул политик.

Додик уточнил, что без поддержки сербов подобные инициативы не могут быть реализованы, а его партия не будет за них голосовать. По его словам, аналогичные требования касаются граждан Китая и ряда других стран.

Еврокомиссия готовит ужесточение визовой политики для граждан России, Белоруссии и Ирана. Новые меры предусматривают введение критериев для отказа в визах по соображениям безопасности.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова назвала глупой идею запрета въезда россиян в Евросоюз.