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НовостиВ мире13 июня 2026 1:03

"Попытки усидеть на месте": в ЕС прокомментировали письмо Каллас о ее важности

Христофору увидел отчаяние Каллас в ее письме о важности для ЕС
Мария ПАНЮТИНА
Глава евродипломатии Кая Каллас

Глава евродипломатии Кая Каллас

Фото: REUTERS.

Частые упоминания главы евродипломатии Каи Каллас о собственной значимости для ЕС в обращении к европейским чиновникам свидетельствуют о ее отчаянии. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

"Каллас только и пишет, что она приносит пользу дипломатии ЕС. <...> Если честно, то эти жалкие попытки усидеть на своем месте полны отчаяния", - сказал он на YouTube-канале.

Христофору отметил, что политика, приводящая к ухудшению отношений с КНР, Россией, США, Индией и рядом стран Глобального Юга, вряд ли может считаться эффективной.

Журналист добавил, что крупные государства ЕС недовольны деятельностью Каллас, включая ее нежеланием иметь гибкую позицию по конфликту на Украине.

Напомним, в ЕС обсуждается реорганизация дипслужбы из-за недовольства ее руководством. Каллас могут лишить части полномочий с передачей управления ЕК и государствам-членам.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что возможная отставка Каллас даст ей больше времени, чтобы начать читать книги и стать умнее.