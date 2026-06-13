Глава евродипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Частые упоминания главы евродипломатии Каи Каллас о собственной значимости для ЕС в обращении к европейским чиновникам свидетельствуют о ее отчаянии. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

"Каллас только и пишет, что она приносит пользу дипломатии ЕС. <...> Если честно, то эти жалкие попытки усидеть на своем месте полны отчаяния", - сказал он на YouTube-канале.

Христофору отметил, что политика, приводящая к ухудшению отношений с КНР, Россией, США, Индией и рядом стран Глобального Юга, вряд ли может считаться эффективной.

Журналист добавил, что крупные государства ЕС недовольны деятельностью Каллас, включая ее нежеланием иметь гибкую позицию по конфликту на Украине.

Напомним, в ЕС обсуждается реорганизация дипслужбы из-за недовольства ее руководством. Каллас могут лишить части полномочий с передачей управления ЕК и государствам-членам.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что возможная отставка Каллас даст ей больше времени, чтобы начать читать книги и стать умнее.