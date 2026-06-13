Путин четко ответил на желание стран НАТО «поразить» Россию: «Показал бы жестом»

Путин заявил, что показал бы жестом, чего добьются жаждущие поражения России Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин хотел бы жестом показать государствам-членам НАТО, которые добиваются стратегического поражения России, какова будет их участь, чтобы потом они включились «в раздел пирога». Об этом Путин сообщил во время встречи в Кремле с участниками СВО в пятницу, 12 июня.

Путин уточнил, что у него есть для таких стран один жест, но показывать его он не будет.

«Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», — сказал российский глава.

Путин также подчеркнул, что никому не удастся добиться стратегического поражения России.

Напомним, в День России президент принял в Кремле бойцов спецооперации. Путин заявил, что готов выслушать любые предложения и критику, а Россия сделает для «штурмов» все возможное.

Тогда сержант Лисовой задал президенту вопрос о Герое России Наране Очир-Горяеве, который трагически погиб. Бойцы предложили увековечить его память.

Как продолжил глава государства, имена героев будут присваиваться не только воинским частям, но также улицам и школам, где они учились. Эта тема, по его словам, уже прорабатывается и в Администрации президента, и в кабмине.

В свою очередь сержант Огняник сообщил, что штурмовики на передовой несут с собой паек, воду, боекомплект, проходят по 15 км в сутки, поэтому им необходим канал связи вроде «Старлинка».

Путин подчеркнул, что работа по наращиванию низкоорбитальной группировки идет хорошими темпами: в 2023 году запущены первые спутники, запуски продолжатся в 2024–2025 годах. Он добавил, что существует частная структура, которая этим занимается, и вопрос лишь в сроках полноценного запуска, выразив надежду, что люди скоро почувствуют результат и на земле.

Министр обороны Андрей Белоусов добавил, что грузовые дроны у России есть, пусть и без системы «Старлинк». Он сообщил, что в текущем году в армию поставят 20 тыс. таких «птичек».

Лейтенант Степаненко предложил обеспечивать армию беспилотниками на оптоволокне с искусственным интеллектом, сеткометами и патронами с дробью к автоматам калирба 5.45, а также электрическими мотоциклами.

Кроме этого, на встрече с участниками СВО Путин признался, что хотел лишь увидеть их лично и поблагодарить.