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НовостиПолитика13 июня 2026 1:59

Путин четко ответил на желание стран НАТО «поразить» Россию: «Показал бы жестом»

Путин заявил, что показал бы жестом, чего добьются жаждущие поражения России
Анна ПЕТРОВА
Путин заявил, что показал бы жестом, чего добьются жаждущие поражения России

Путин заявил, что показал бы жестом, чего добьются жаждущие поражения России

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин хотел бы жестом показать государствам-членам НАТО, которые добиваются стратегического поражения России, какова будет их участь, чтобы потом они включились «в раздел пирога». Об этом Путин сообщил во время встречи в Кремле с участниками СВО в пятницу, 12 июня.

Путин уточнил, что у него есть для таких стран один жест, но показывать его он не будет.

«Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», — сказал российский глава.

Путин также подчеркнул, что никому не удастся добиться стратегического поражения России.

Напомним, в День России президент принял в Кремле бойцов спецооперации. Путин заявил, что готов выслушать любые предложения и критику, а Россия сделает для «штурмов» все возможное.

Тогда сержант Лисовой задал президенту вопрос о Герое России Наране Очир-Горяеве, который трагически погиб. Бойцы предложили увековечить его память.

Как продолжил глава государства, имена героев будут присваиваться не только воинским частям, но также улицам и школам, где они учились. Эта тема, по его словам, уже прорабатывается и в Администрации президента, и в кабмине.

В свою очередь сержант Огняник сообщил, что штурмовики на передовой несут с собой паек, воду, боекомплект, проходят по 15 км в сутки, поэтому им необходим канал связи вроде «Старлинка».

Путин подчеркнул, что работа по наращиванию низкоорбитальной группировки идет хорошими темпами: в 2023 году запущены первые спутники, запуски продолжатся в 2024–2025 годах. Он добавил, что существует частная структура, которая этим занимается, и вопрос лишь в сроках полноценного запуска, выразив надежду, что люди скоро почувствуют результат и на земле.

Министр обороны Андрей Белоусов добавил, что грузовые дроны у России есть, пусть и без системы «Старлинк». Он сообщил, что в текущем году в армию поставят 20 тыс. таких «птичек».

Лейтенант Степаненко предложил обеспечивать армию беспилотниками на оптоволокне с искусственным интеллектом, сеткометами и патронами с дробью к автоматам калирба 5.45, а также электрическими мотоциклами.

Кроме этого, на встрече с участниками СВО Путин признался, что хотел лишь увидеть их лично и поблагодарить.