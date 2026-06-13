Теракт в отношении Героя ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве 12 июня: главное

Андрей Пинчук — первый министр госбезопасности ДНР. командир добровольческого отряда «БАРС-13». Фото: Авторство: Mark Nakoykher/wikimedia.org

Взрыв прогремел у дома экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в поселке Щапово в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

12 июня около 17:30 по мск курьер принес к его дому посылку.

«В Новой Москве в поселке Щапово курьер принес посылку бывшему министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку, после чего произошел взрыв», — говорится в сообщении агентства.

Установлено, что посылку полковнику привез курьер маркетплейса, после чего и случился взрыв. Сам Пинчук, хотя и пострадал, смог выжить. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Взрывной волной в доме выбило окна и двери. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

«Оно целенаправленно было направлено на вход. Я быстро хожу, поэтому немножко они не рассчитали. Буквально две-три секунды. У меня бронированная дверь, я закрыл, раздался взрыв. Благодаря двери и быстроте перемещения взрыв пошёл мимо меня», — сказал сам Пинчук.

Пинчук является полковником запаса и занимал пост первого главы Министерства госбезопасности ДНР в период с 17 июля 2014 года по 1 марта 2015-го. Кроме того, он командовал разведывательно-штурмовым отрядом «БАРС-13» в Бахмуте, Часовом Яру и Торецке. Пинчук удостоен звания Героя ДНР, а также награжден двумя орденами Мужества и орденом Почёта.

К тому же, Пинчук является сооснователем и исполнительным директором «Союза добровольцев Донбасса», а также пишет книги об обороне Донбасса.

Вскоре после покушения на убийство Пинчука военкор KP.RU Александр Коц опубликовал видео с места покушения. По словам самого полковника, его спасли бронедверь и быстрый шаг.

Спустя некоторое время бывший министр госбезопасности ДНР отметил, что в организации теракта против него может прослеживаться причастность украинской стороны.

Напомним, что украинский след регулярно обнаруживается спецслужбами РФ в подготовке терактов на территории России.

18 апреля российские спецслужбы предотвратили попытку подрыва автомобиля руководства Роскомнадзора. Все подозреваемые по данному делу являлись гражданами России из Москвы, Уфы, Новосибирска и Ярославля. Тогда при обысках у задержанных нашли нацистскую символику, украинскую нашивку и разные виды оружия.