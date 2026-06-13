«Отличная сделка»: в США рассказали об ударе по Нетаньяху из-за соглашения с Ираном

Axios: соглашение Трампа с Ираном может стать политическим ударом для Нетаньяху Фото: REUTERS.

Соглашение президента США Дональда Трампа с Ираном может стать серьезным ударом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Axios.

«Когда Нетаньяху начал войну на стороне Трампа, он не представлял себе её таким финалом», — сказано в публикации.

В материале отмечается, что многие представители американской администрации рассматривают израильского премьера как потенциальное препятствие для будущих мирных договоренностей.

По мнению собеседников издания, подписание сделки может вызвать в адрес Нетаньяху серьезную критику. Как сообщил один из американских чиновников, в ходе телефонного разговора с Трампом израильский премьер пришел к выводу, что не сможет предотвратить заключение мира.

«Вот и все. Это отличная сделка, и пора положить конец этой войне», — привел источник слова главы Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что США уже достигли договоренности с Ираном о завершении войны. По его словам, сейчас предстоит юридически закрепить этот мир, подписав соответствующие документы.

Однако представитель МИД Ирана Исмаил Багаи счел спекуляциями утверждения о скором подписании мирного договора. Дипломат уточнил, что еще ничего не было окончательно согласовано.