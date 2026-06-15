Николай Цискаридзе: Мне неинтересен сегодняшний балет Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе раскритиковал состояние современного хореографического искусства. В беседе с KP.RU он признался, что нынешний балет перестал быть для него увлекательным зрелищем из-за падения общего культурного уровня и смещения акцентов с искусства на чистую технику.

По мнению Цискаридзе, современная публика потеряла способность считывать глубокие смыслы и символы, заложенные в классических постановках.

«Зритель в XIX веке прекрасно считывал не только второй план, но и третий... Сейчас это не считывает никто. Потому все приходится объяснять», — отметил артист.

Цискаридзе подчеркнул, что балет превратился в соревнование по акробатике, уступив в этом спортивным дисциплинам. Он с сожалением констатировал, что эпоха великих артистов в России осталась в прошлом.

«Мне неинтересен сегодняшний балет, потому что я не хочу больше смотреть на крутящихся людей. В гимнастике и в фигурном катании это всегда делают лучше», — добавил он.

Недавно Николай Цискаридзе публично поддержал Константина Хабенского и рассказал, как изменился МХТ имени Чехова при его руководстве. Он отметил, что работа театра стала настоящим открытием при руководстве легендарного российского актёра.

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