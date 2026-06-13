Бывший разведчик США Скотт Риттер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший американский разведчик Скотт Риттер лично посетил колледж в Старобельске, который пострадал от удара Вооруженных сил Украины. Своими впечатлениями о поездке он поделился во время общения со студентами в Луганске.

«Старобельск — это прекрасный город, но, безусловно, я бы туда никогда не поехал, если бы не произошла данная трагедия. И, когда я смотрю на фотографии тех девушек и тех юношей, которые погибли, я вижу, что они могли бы быть будущим для ЛНР, для России, для мира, будущие учителя. А сейчас их нет. Безусловно, мы скорбим по ним и плачем», — уточнил бывший разведчик.

Встреча с бывшим разведчиком проходила в стенах университета имени Владимира Даля. Перед началом беседы студенты и гости почтили память жертв атаки минутой молчания.

Риттер призвал окружающих сделать всё возможное, чтобы никто не забыл об этой трагедии. Он также добавил, что те, кто совершил данное преступление, никогда не должны быть прощены.

Напомним, что прицельный удар по колледжу киевский режим нанес в ночь на 22 мая. В результате той террористической атаки, по официальным данным, погиб 21 человек. Очевидцы рассказывали, что дети в Старобельске спасались от обстрела, прыгая из окон общежития, и выбегали на улицу прямо в пижамах.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее не случайностью. Он обратил внимание на то, что поблизости от здания колледжа не было абсолютно никаких военных объектов и целей.