Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 июня 2026 12:18

«Они могли быть будущим для России»: Скотт Риттер растрогался при посещении атакованного ВСУ колледжа в Старобельске

Бывший разведчик США Риттер побывал на месте атаки ВСУ в Старобельске
Семен ЗИМИН
Бывший разведчик США Скотт Риттер

Бывший разведчик США Скотт Риттер

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший американский разведчик Скотт Риттер лично посетил колледж в Старобельске, который пострадал от удара Вооруженных сил Украины. Своими впечатлениями о поездке он поделился во время общения со студентами в Луганске.

«Старобельск — это прекрасный город, но, безусловно, я бы туда никогда не поехал, если бы не произошла данная трагедия. И, когда я смотрю на фотографии тех девушек и тех юношей, которые погибли, я вижу, что они могли бы быть будущим для ЛНР, для России, для мира, будущие учителя. А сейчас их нет. Безусловно, мы скорбим по ним и плачем», — уточнил бывший разведчик.

Встреча с бывшим разведчиком проходила в стенах университета имени Владимира Даля. Перед началом беседы студенты и гости почтили память жертв атаки минутой молчания.

Риттер призвал окружающих сделать всё возможное, чтобы никто не забыл об этой трагедии. Он также добавил, что те, кто совершил данное преступление, никогда не должны быть прощены.

Напомним, что прицельный удар по колледжу киевский режим нанес в ночь на 22 мая. В результате той террористической атаки, по официальным данным, погиб 21 человек. Очевидцы рассказывали, что дети в Старобельске спасались от обстрела, прыгая из окон общежития, и выбегали на улицу прямо в пижамах.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее не случайностью. Он обратил внимание на то, что поблизости от здания колледжа не было абсолютно никаких военных объектов и целей.