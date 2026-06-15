Николай Цискаридзе о своих учениках: «Знаю, когда они упадут. И что они все придут ко мне» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе раскрыл секреты общения с воспитанниками. По словам прославленного танцовщика, он предпочитает не выстраивать барьеров между собой и учащимися, а общается с ними максимально открыто. Этим он поделился в беседе с KP.RU.

«Иногда слышу, что меня кто-то боится и мне так смешно. Потому что я сам подхожу, со всеми детьми разговариваю. Не строю никаких барьеров. Иногда призываю их к ответственности, приучаю к порядку, к тому, что если я иду, то они должны встать. Потому что это школа — так полагается», — уточнил Цискаридзе.

Свою манеру общения на равных артист объяснил примером собственных наставников и мамы, которая работала учительницей. Будучи сиротой, он нашел в педагогах старших друзей, несмотря на огромную разницу в возрасте. Сегодня Цискаридзе объясняет своим подопечным, что ругается на них не ради демонстрации власти, а чтобы выжать из учеников максимум возможного.

Николай отмечает, что успех воспитанника — это и его личный успех как наставника, однако публичное фиаско ученика неизбежно бросит тень и на самого маэстро.

«Тот, кто поднимается наверх, часто думает: это я все сделал, я сам такой великий и гениальный. А у меня перед глазами всегда стоит кадр из фильма "Мечта", где героиня Фаины Георгиевны Раневской смотрит на своего сына и говорит: "Кушать захочешь — придешь". Понимаете, я знаю, когда они упадут. И знаю, что они все придут ко мне, пусть даже в мыслях, но придут все, в этом у меня даже сомнений нет», — указал Цискаридзе в интервью KP.RU.

Также руководитель Академии русского балета поделился секретами воспитания от его мамы. Цискаридзе рассказал, что его с самого детства учили никогда не жаловаться и не обижаться.

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