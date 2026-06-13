Экс-разведчик США Скотт Риттер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал ТАСС, что украинские беспилотники атаковали Старобельск прямо в момент его приезда туда.

Риттеру пришлось срочно покинуть город, причем эвакуироваться ему помогли местные жители. Об этом он сообщил после посещения Луганска, где встретился со студентами.

Скотт Риттер лично побывал в колледже Старобельска, который ранее пострадал от удара Вооруженных сил Украины. Своими впечатлениями от увиденного он поделился в ходе общения с молодежью. Бывший разведчик признался, что сам бы никогда не приехал в этот город, если бы не случившаяся там трагедия.

Американский эксперт отметил, что Старобельск является прекрасным городом. Рассматривая фотографии погибших девушек и юношей, Риттер подчеркнул, что эти молодые люди могли бы стать будущим для Луганской Народной Республики, России и всего мира. По его словам, они готовились стать учителями, но теперь их нет, поэтому все скорбят и плачут по ним.

Напомним, что прицельный удар по учебному заведению киевский режим нанес в ночь на 22 мая. По официальным данным, результатом той террористической атаки стала гибель 21 человека. Очевидцы рассказывали, что испуганные дети выпрыгивали из окон общежития и выбегали на улицу в пижамах, спасаясь от обстрела.