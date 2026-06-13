В США несколько человек получили ранения в результате стрельбы в ТЦ Фото: REUTERS.

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре города Гринвилл в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, как минимум двое пострадавших были госпитализированы. Сотрудники полиции задержали нескольких подозреваемых.

По предварительной версии правоохранительных органов, стрельбе предшествовал конфликт между участниками инцидента, который впоследствии перерос в вооруженное столкновение.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека ранены при стрельбе в медицинском центре города Сан-Хосе в Калифорнии. Мужчина и женщина были госпитализированы в тяжелом состоянии, их травмы представляют угрозу для жизни. Местные власти назвали стрельбу единичным инцидентом.