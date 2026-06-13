Британский активист Робинсон заявил о своем задержании в аэропорту Хитроу Фото: REUTERS.

Основатель британской ультраправой организации English Defence League Томми Робинсон заявил, что был задержан в лондонском аэропорту Хитроу в рамках законодательства о противодействии терроризму.

"Я снова террорист. Я был задержан сегодня в аэропорту Хитроу на почти что добрые три часа. Я был задержан в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года", - написал он в соцсети X.

Робинсон добавил, что у него изъяли мобильный телефон. Он предположил, что ему вновь придется привлекать средства на юридическую защиту и судебные расходы.

Ранее KP.RU сообщал, что Робинсон приезжал в Россию. По словам активиста, он посетил Москву, чтобы посмотреть, как стране удалось так успешно встать на правильный путь, а также увидеть красоту цивилизованного общества.