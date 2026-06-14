Войска РФ поразили с помощью «Гераней» пункт управления дронов ВСУ у Новогришина

Минобороны РФ сообщило об успешной операции российских операторов дронов в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска с помощью «Гераней» ликвидировали пункт управления беспилотными аппаратами ВСУ возле Новогришина в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

«Кадры поражения пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Новогришино ДНР», - заявили в военном ведомстве, предоставив видеоролик с операции российских бойцов.

Ранее стало известно, что армия России смогла освободить от украинских боевиков пять населенных пунктов за прошедшую неделю. Так, Южная группировка взяла под контроль три села на донецком направлении. А Северной группировке удалось освободить два поселка в Харьковской области.

Также на днях наши военные нанесли высокоточные удары по военно-морской базе и по складам боеприпасов ВСУ. Все цели были успешно уничтожены.