Трое пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск остаются в больницах Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Трое пострадавших в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске остаются в больницах. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В больнице ЛНР и федеральных медицинских центрах Минздрава остаются трое пострадавших в атаке укронацистов на общежитие педагогического колледжа в Старобельске», - сказал Кузнецов.

По словам представителя Минздрава, состояние одного из пострадавших по-прежнему остается тяжелым.

Напомним, что теракт произошел в Старобельске 21 мая. В тот день украинские боевики применили дроны для атаки на общежитие местного колледжа.

Ранее сайт KP.RU писал, что киевский режим обязательно понесет наказание за трагедию в общежитии колледжа в Старобельске. Как отметили в министерстве иностранных дел России, все попытки западных стран обелить украинскую сторону не имеют перспектив.