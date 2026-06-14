Дмитриев: задержкой танкера Стармер отвлекает внимание от проблем с мигрантами Фото: REUTERS.

Сообщения премьер-министра Великобритании Кира Стармера о задержании якобы российского танкера является попыткой отвлечь внимание местных жителей от проблем с мигрантами. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсетях.

«Отчаявшийся Стармер, вместо того, чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», - написал Дмитриев.

Глава РФПИ таким образом отреагировал на публикацию газеты The Daily Telegraph, что британские военные задержали в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, который якобы связан с Россией. Миссия по захвату судна прошла в территориальных водах Британии.

При этом Кремле не раз осуждали западные страны за нелегальное задержание иностранных танкеров. Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, данные меры граничит с международным пиратством.