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НовостиПроисшествия14 июня 2026 10:58

Стрелявший по прохожим в киевском Ирпене оказался местным жителем

Открывшему огонь по прохожим в Ирпене мужчину уже задержала полиция
Арина СЕРОВА
Открывшему огонь по прохожим в Ирпене мужчину уже задержала полиция

Открывшему огонь по прохожим в Ирпене мужчину уже задержала полиция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Один из мужчин, открывших огонь по прохожим в Ирпене Киевской области, оказался местным жителем. Об этом сообщила областная полиция.

Инцидент произошел вечером 13 июня. Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 21:14 по местному времени. Двое мужчин открыли огонь в толпе, среди которой находилась женщина с малышом. В результате был поврежден автомобиль. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

«Им оказался 47-летний местный житель», - указано на сайте полиции.

Личность второго подозреваемого пока не установлена. Информация о нем не сообщается.

KP.RU ранее писал, что в украинском городе Воловец скончался мужчина из-за насильственной мобилизации со стороны сотрудников ТЦК. Пострадавшего сначала доставили в реанимацию, где его пытались спасти врачи. Однако ранения оказались слишком серьезными, жертва умерла на больничной койке.