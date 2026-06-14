Путин заявил, что атаки ВСУ по инфраструктуре РФ не изменят ситуацию в зоне СВО Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в беседе с главой США Дональдом Трампом заявил, что никакие попытки Вооруженных сил Украины атаковать мирную инфраструктуру РФ не изменят ситуацию на поле боя. Слова российского лидера передает помощник президента Юрий Ушаков.

«Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя», - рассказал Ушаков в ходе брифинга.

Напомним что 14 июня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил Ушаков, президенты России и США согласовали новый визит в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

В ходе беседы с Трампом Путин также подтвердил, что готов встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время его визита в Москву.