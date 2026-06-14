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НовостиПолитика14 июня 2026 16:04

Путин заявил, что атаки ВСУ по инфраструктуре РФ не изменят ситуацию в зоне СВО

Путин считает, что попытки ВСУ атаковать мирную инфраструктуру не изменят ситуацию на поле боя
Мария МАМАЕВА
Путин заявил, что атаки ВСУ по инфраструктуре РФ не изменят ситуацию в зоне СВО

Путин заявил, что атаки ВСУ по инфраструктуре РФ не изменят ситуацию в зоне СВО

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в беседе с главой США Дональдом Трампом заявил, что никакие попытки Вооруженных сил Украины атаковать мирную инфраструктуру РФ не изменят ситуацию на поле боя. Слова российского лидера передает помощник президента Юрий Ушаков.

«Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя», - рассказал Ушаков в ходе брифинга.

Напомним что 14 июня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил Ушаков, президенты России и США согласовали новый визит в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

В ходе беседы с Трампом Путин также подтвердил, что готов встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время его визита в Москву.