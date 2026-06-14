В Самаре загорелся многоквартирный дом после пожара в магазине

Огонь охватил с первого по третий этаж многоквартирного дома. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Вечером, 14 июня, в одном из многоквартирных домов Самары произошел пожар. Возгорание сначала возникло на первом этаже, где располагался магазин. Затем огонь распространился на несколько этажей выше. Об этом сообщает "КП-Самара".

ЧП произошло в доме на улице XXII Партсъезда. Огонь охватил три этажа подъезда дома. Очевидцы сообщают, что слышали взрывы.

"Сообщение о пожаре в жилом доме № 20 по улице XXII Партсъезда поступило на пульт дежурного в 20:31 14 июня. Установлено, что в магазине произошло возгорание с переходом на второй этаж МКД2", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, в результате пожара никто не погиб.

"В квартире на втором этаже взорвался газ. Произошло обрушение. В квартире женщина с сыном жили. Были ли они в тот момент дома — неизвестно", - передает корреспондент "КП-Самара" слова жильцов с места ЧП. Однако, официальной информации о взрыве газа пока не поступало.

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