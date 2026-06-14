Протесты в Женеве переросли в беспорядки, полиция применила слезоточивый газ. Фото: REUTERS.

Протесты антиглобалистов в Женеве против саммита Группы семи (G7) вышла из-под контроля и переросла в беспорядки. Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что устраивает акты вандализма и провоцирует столкновения с полицией группа людей в чёрной одежде, их численность составляет порядка 600 человек. Эти люди присоединились к демонстрантам, которые проводили согласованную с властями города акцию. Всего в акции участвовали около 20 тысяч человек.

Полиция применила слезоточивый газ после того, как участники беспорядков забросали полицейских петардами, а также досками и выломанными из мостовой булыжниками.

Протестующие поджигали машины, громили офисы и рекламные щиты. В числе прочих пострадали офисы международных организаций и компаний.

Напомним, саммит G7 пройдет во французском Эвиане с 15 по 17 июня.

При этом аналитики говорят о возможном серьёзном скандале на саммите «Большой семёрки». Он может быть вызван предположительным присутствием там Владимира Зеленского. Причиной названы непростые отношения главаря киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, что делает ситуацию «взрывоопасной».

Тем временем президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор в воскресенье 14 июня. О чем говорили Путин и Трамп, что это значит для России, наших успехов на передовой и возможного мира, читайте здесь на KP.RU.