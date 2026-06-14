Лантратова призвала ООН и ОБСЕ дать реакцию на гибель россиян от оружия Запада Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Граждане России регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ. Украинские военные при атаках на РФ используют оружие западного производства. В связи с этим уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова призвала ООН и ОБСЕ дать реакцию на гибель мирных граждан от рук Запада. Соответствующие обращения цитирует ТАСС.

Лантратова подчеркнула, что продолжающиеся поставки вооружения на Украину ведут к росту числа жертв среди гражданского населения. Кроме того, фиксируются разрушения домов и социальных объектов на территории РФ.

"Прошу вас не оставить без внимания факты соучастия в продолжающихся военных преступлениях, придать их публичному осуждению", - пишет Лантратова.

Как предположил военкор KP.RU Александр Коц, Запад мог разрешить Украине атаковать объекты в России любым оружием. Так он прокомментировал удар по Чебоксарам. Киеву могли дать "зеленый свет", отметил корреспондент.