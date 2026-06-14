Путин отреагировал на попытки ВСУ атаковать гражданские объекты: вот что он сказал Трампу

Путин сказал Трампу, что удары ВСУ не изменят положения Украины на фронте Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский лидер Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Он прокомментировал попытки ВСУ атаковать гражданские объекты на территории РФ. Владимир Путин заверил, что такие удары не изменят положения Украины на поле боя. Диалог лидеров процитировал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили международную политическую ситуацию и взаимодействие Москвы и Вашингтона. Президент США вновь заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер, в свою очередь, выразил удовлетворение от дипломатического процесса по иранскому кризису.

"Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя", - сообщил журналистам Юрий Ушаков.

Он уведомил, что российский лидер позвонил Дональду Трампу в связи с 80-летием президента США. Владимир Путин поздравил его с праздником.

Юрий Ушаков между тем напомнил о скором саммите G7. По его предположению, европейские лидеры и Киев попытаются представить ситуацию на СВО противоположно позиции России. Они будут предлагать идеи, цель которых - затянуть конфликт, сказал Юрий Ушаков.

Владимир Путин констатировал продвижение войск ВС РФ по всем направлениям в зоне СВО. Противник не в состоянии сдержать натиск, оповестил президент России. Глава государства сообщил, что ситуация на поле боя неизменно складывается в пользу РФ.

Российский лидер также ответил на вопрос о завершении спецоперации. Он подчеркнул, что определить точные сроки урегулирования кризиса невозможно. При этом Владимир Путин заверил, что СВО близится к завершению.

Президент России отметил, что каждый день войска закрепляют контроль над своими историческими территориями. По словам главы государства, этот процесс не должен вызывать никаких сомнений - он идет, и будет полностью завершен. Владимир Путин признал, что продвижение происходит "не так быстро, как нам бы хотелось". Однако войска регулярно освобождают населенные пункты.